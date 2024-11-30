البابا تواضروس الثاني يشهد حفل تخريج دفعتين من معهد تاريخ الكنيسة بالمعادى

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القاهرة - سامية سيد - شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم السبت، في المقر البابوي بالقاهرة، حفل تخريج دفعتين جديدتين من معهد تاريخ الكنيسة التابع لإيبارشية المعادي، بحضور نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس وعميد المعهد، ونيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية.

تضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي عن المعهد خلال خمس سنوات منذ افتتاحه، وكلمات لاثنين من الخريجين، ونيافة الأنبا دانيال، إلى جانب كلمة قداسة البابا.

وأجرى حوارا مع عدد من الخريجين دار حول تجربتهم خلال الدراسة بالمعهد.

وفي كلمته تحدث قداسة البابا عن أهمية دراسة التاريخ لافتًا إلى أنه يعد أمرًا شديد الأهمية لنا هنا في كنيستنا وفي مصر لأن مصر هي التاريخ. وشدد على ضرورة اتباع طرق متنوعة في دراسة التاريخ.

وفي الختام سلم قداسته خريجي الدفعتين، البالغ عددهم 42 شخص شهادات التخرج، كما منح الحاصلين على الدورات المتخصصة شهادات إتمام الدورة.



حفل تخريج دفعتين من معهد تاريخ الكنيسة بالمعادى



حفل تخريج دفعتين من معهد تاريخ الكنيسة بالمعادى