شكرا لقرائتكم خبر عن "الطرق والكبارى" تنفى غلق كلى للطريق الدائرى وتوضح أماكن تنفيذ الأتوبيس الترددى والان مع تفاصيل الخبر

نفت الهيئة العامة للطرق والكباري ما تردد تحت عنوان غلق كلي لـ الطريق الدائري لتنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددي، حيث تؤكد الهيئة العامة للطرق والكباري أن هذا الخبر عار تمام من الصحة وأن الطريق الدائري بالكامل مفتوح أمام حركة المرور ماعدا منزل الطريق الدائري "القوس الغربي" المؤدي إلى ميدان الرماية بالاتجاه القادم من مناطق (صفط اللبن– المريوطية)، والذي تم غلقه لمدة 7 أيام ابتداءً من الساعة 7 صباح اليوم السبت الموافق 30/11/2024 وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتنفيذ القواعد الخرسانية الخاصة بتوسعة الطريق الدائرى اعلى منزل الطريق الدائرى لمنطقة الرماية

وأوضحت أنه تم تحويل الحركة المرورية للمركبات أعلى الطريق الدائرى للقادم من مناطق (صفط اللبن –المريوطية)، وترغب بالسير باتجاه المنزل المؤدي إلى ميدان الرماية تقوم باستكمال السير أعلى الطريق الدائرى في اتجاه طريق الواحات، ثم النزول يمينًا لوصلة حازم حسن (وصلة الكابلات)، فى اتجاه طريق إسكندرية الصحراوى، ثم النزول يمينًا مع نهاية الوصلة لطريق إسكندرية الصحراوى فى اتجاه ميدان الرماية.

كما يتم بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور تعيين الخدمات المرورية اللازمة مع قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بوضع المساعدات الفنية وجميع اللافتات اللارشاديه بنطاق الاعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين وكذلك اللوحات الارشادية لزوم اتباع التحويلات المرورية