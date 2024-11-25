شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعيينها عضوا بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. محطات في حياة علا الشافعى والان مع تفاصيل الخبر

تمتلك الكاتبة الصحفية علا الشافعى، رئيس تحرير الخليج 365 وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تاريخا طويلا فى العمل الصحفى والإعلامى، أثبتت كفاءتها فى المناصب التى تولتها وتركت بصمات بارزة أهلتها لمرحلة جديدة من مراحل عملها.

حصلت الكاتبة الصحفية علا الشافعى على بكالوريوس إعلام -قسم صحافة ـ 1993‏ و‏بكالوريوس المعهد العالى للسينما ـ قسم سيناريو ـ بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ‏1999، وشغلت منصب نائب رئيس تحرير الأهرام وحاصلة على عضو مجلس تحرير فنون الأهرام (2008 وحتى الآن)، وشغلت منصب رئيس قسم الفن بجريدة وموقع الخليج 365 (من عام 2007 – حتى يونيو 2018) ورئيس المركز الإعلامى لمهرجان الجونة السينمائى منذ 2018، كما شغلت رئيس قسم الفن بمجلة الأهرام العربى‏ (‏من ‏2002‏ ـ 2009‏)‏، ومحرر مشارك فى كتاب السينما الصادر عن مجمع أبو ظبى حتى 2015.

تدرجت "الشافعى" فى المناصب داخل مؤسسة الخليج 365 إلى أن شغلت درجة "رئيس تحرير تنفيذى" للجريدة، منذ مشاركتها فى تأسيس "الخليج 365 عام 2008، حتى أسند مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لها مهمة رئاسة تحرير جريدة "الخليج 365"فى أغسطس 2023 لتصبح أول سيدة تشغل هذا المنصب منذ تأسيس ”الخليج 365”.

كما تولت علا الشافعى مسئولية أقسام "المنوعات، السينما، التليفزيون" فى الحياة اللندنية "مكتب القاهرة 2006 حتى عام 2008"، ورئاسة تحرير مجلة "إيليت كايرو" من عام 2008 وحتى 2009، ورئاسة تحرير مجلة سينما أون لاين ‏(2002)‏، وسكرتير تحرير مجلة مزيكا‏ (2003)‏، وباحثة بمركز دراسات المستقبل العربي‏،‏ تحت إشراف جميل مطر‏،‏ فى مجال تحليل وتقييم الأعمال الفنية ‏(من ‏95‏ ـ حتى 2009‏)‏.

كما عملت مراسلة صحفية لعدد من الصحف العربية من بينها مديرة مكتب القاهرة لمجلة "سيداتى سادتى" السعودية الصادرة من لبنان‏ (2000‏ ـ‏ 2003)‏ و(‏الأنباء الكويتية ـ الوطن الكويتية ـ الخليج الإماراتية ـ الاتحاد الإماراتية ـ والراية القطرية‏)‏ على مدار الأعوام ‏(1990‏ ـ ‏1998).‏

أما فى مجال البرامج التليفزيونية، قدمت الشافعى برنامج "مقعد أمام الشاشة" من 2017 وحتى مايو 2018، والبرنامج الإذاعى "دكان الفن" على راديو مصر 2018 -2019، كما قدمت برنامج "ولاد البلد" على قناة On T.V دورة برامجية كاملة، كما عملت مسئولة البرامج الفنية والثقافية on tv 2008 إلى 2010، ومقدمة فقرة "قراءة للأحداث الفنية" فى برنامج "صحصح معانا" لقناة النيل للمنوعات (2006 حتى 2008)، وناقدة فنية ضيفة فى قنوات روتانا والأوريبت والمنوعات.

فى مجال المهرجانات الفنية، اختيرت الكاتبة الصحفية علا الشافعى عضوا بلجنة التحكيم من الصحفيين والنقاد من مجلة سينما أون لاين بمهرجان الإسماعيلية عام 2005، وعضو لجنة التحكيم النقاد بمهرجان روما، وعضو لجنة تحكيم بمهرجان سلا لفيلم المرأة 2009، وعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام المصرية بمهرجان الإسكندرية لسينما البحر المتوسط 2013، وعضو لجنة المشاهدة بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى 2012 و2014.

شاركت علا الشافعى فى مجال الكتابة السينمائية من بينهم سيناريو الفيلم الروائى الطويل "بلد البنات" المشارك فى مهرجان القاهرة السينمائى ودبى عام "2007، وسيناريو الفيلم الروائى القصير آخر الدنيا‏ (1998)‏ إخراج مروان حامد، وسيناريو الفيلم الروائى القصير "كل هذا الصوت الجميل" الحاصل على جائزة أحسن فيلم قصير فى المهرجان القومى للسينما المصرية‏(1996)‏، ومشاركة فى سيناريو الفيلم الروائى القصير الهائمون الحاصل على جائزة أحسن فيلم قصير بالمهرجان القومى للسينما المصرية‏(2001)‏.

كما شاركت الكاتبة الصحفية فى عدد من المهرجانات الدولية والمحلية من بينها مهرجان برلين السينمائى الدولى 2016 ومهرجان كان السينمائى الدولى 2013 ومهرجان فينسيا السينمائى الدولى 2009 ومهرجان دبى السينمائى منذ دورته الثانية وحتى 2015 ومهرجان أبو ظبى السينمائى الدولى منذ دورته الأولى وحتى آخر دوراته ومهرجان مراكش السينمائى و مهرجان المسرح التجريبى و مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة‏ والمهرجان القومى للسينما المصرية‏‏ ومهرجان القاهرة السينمائى الدولى ومهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى ومهرجان دمشق السينمائى الدولى ومهرجان معهد العالم العربى بباريس‏(2000 حتى توقفه عام 2005) و مهرجان روتردام للفيلم العربى بهولندا ومهرجان روما لأفلام البحر المتوسط فى دورة ( 2003 ) ومهرجان الرباط السينمائى الدولى ومهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط ومهرجان سلا لفيلم المرأة ومهرجان الجونة السينمائي، وحصلت على عدد من الجوائز من بينها جائزة القصة القصيرة المركز الثانى من جمعية عباس العقاد الأدبية وجائزة التفوق الصحفى المركز الأول فى التغطية الفنية من نقابة الصحفيين‏.