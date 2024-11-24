شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدًا طقس بارد ورياح وأمطار والعظمى بالقاهرة 19 والصغرى 14 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غد الإثنين 25 نوفمبر 2024، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووجه الرئيس بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع، وتحقيق الاستفادة المثلى من دوره في جهود التنمية.

توجيهات رئاسية بتعزيز جهود الحكومة لتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف تطوير أرض مطار إمبابة شمال الجيزة، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية للاستثمار واستدامة المشروعات، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق للمتابعة والتخطيط، ومسئولي الجهات المعنية. اختتمت فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك "السهم الثاقب 2024" بمشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية والسعودية والذى تم تنفيذه على مدار الشهر الجارى بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر بجمهورية مصر العربية وبمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة بصفة مراقب. رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، بعد الموافقة النهائية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024، مع الدعوة لجلسة أخرى غدا الاثنين. الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على تعديلات قانون "سجل المستوردين" ختام فعاليات التدريب المصرى السعودى "السهم الثاقب 2024"

صرّح مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن أسعار كروت شحن الرصيد للمحمول لم تشهد أي زيادة في السوق المحلية، موضحًا أن كارت الشحن فئة 100 جنيه يوفر نفس الرصيد السابق بقيمة 70 جنيهًا. وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، جميع الأجهزة والتنفيذية والخدمية بالمحافظات برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ والرياح المثيرة للأتربة، وسقوط الأمطار التى شهدتها بعض المحافظات منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأحد، وذلك فى إطار تقارير هيئة الأرصاد الجوية ببدأ حالة من عدم الاستقرار فى حالة الطقس خلال الأسبوع الجارى على معظم محافظات الجمهورية، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها وجود نشاط للرياح على كافة الأنحاء. التنمية المحلية توجه المحافظات بنشر فرق التدخل السريع تحسبا للطقس السيئ

أوضحت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة من الأحد 24 نوفمبر 2024 إلى الجمعة 29 نوفمبر 2024. أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات شهر نوفمبر للمراحل الثلاثة (ابتدائى - إعدادى – ثانوى)، بعد تعديلها، لتنطلق من الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024 بدلاً من الأحد 24 نوفمبر 2024، منبهة جميع الإدارات بالالتزام بالمواعيد المحددة من المديرية بجميع مدارس تعليم الجيزة. كشفت المهندسة ريم عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء والحماية من الضوضاء من وزارة البيئة، أن هناك مشروعا ممولا من قرض من البنك الدولي لتحسين جودة نوعيه الهواء والحماية من الضوضاء، وأن المكون الثالث منه يتضمن توفير عدد 180 أتوبيس نقل عام كهربائي، وإنه حاليا يتم طرح مناقصة لشراء هذه الأتوبيسات. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غد الإثنين 25 نوفمبر 2024، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. غدًا طقس بارد ورياح وأمطار والعظمى بالقاهرة 19 والصغرى 14 درجة البيئة لـ"لجنة الطاقة بالنواب": دخول 180 أتوبيسا كهربائيا الخدمة قريبا تنطلق 1 ديسمبر.. جدول امتحان نوفمبر للصف الرابع والخامس والسادس بالجيزة

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..الرئيس السيسى يشدد على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال فى "الضبعة النووية" وفقا للخطة الزمنيةرئيس الوزراء يوجه برفع كفاءة وتطوير الوحدات المبنية فى أرض مطار إمبابةمصدر بـ"جهاز الاتصالات" ينفي صحة أسعار كروت الشحن المتداولة على مواقع التواصلالأمطار مستمرة على هذه المناطق.. حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الأسبوع