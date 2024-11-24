شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعلن فتح السوق الجواتيمالي أمام صادرات الموالح المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فتح السوق الجواتيمالى لأول مرة أمام صادرت مصر من الموالح، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور محمد المنسى رئيس الحجرالزراعى المصري.

أوضح التقرير أنه تم إصدار المنشور الفنى اللازم للتعميم على مفتشى الحجر الزراعي والمصدريين، حيث يبدأ تجهيز الموالح بمحطات التعبئة اعتبارا من الغد لبدء شحنها فى الأول من ديسمبر .

يشار إلى أن إجمالى الصادرات الزراعية، خلال الاول من يناير 2024 حتى 20 نوفمبر الجاري، حيث تجاوزت 7.5 مليون طن من المنتجات الزراعية مقارنة ب6.7 مليون طن، بزيادة تجاوزت مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، وأن صادرات الموالح بلغت 2288676 طنا .