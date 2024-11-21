شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يعلن عن قيام شركة أبل بحملة لفحص أجهزة iPhone 14 Plus لمعالجة الكاميرا الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز حماية المستهلك ، أن شركة أبل - Apple أعلنت عن حملة استدعاء وفحص مجاني لعدد من أجهزة iPhone 14 Plus ، وذلك لعمل تحديث ومعالجة للكاميرا الخلفية في عدد من أجهزة iPhone 14 Plus والتي قد لا تعرض أي معاينة بعد إلتقاط الصورة، وتم تصنيع الأجهزة المتضررة في الفترة ما بين ( 10 أبريل 2023 و28 أبريل 2024).

وطالب الجهاز من مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر، سُرعة التواصل مع الشركة المالكة، أو إدخال الرقم المسلسل من خلال الرابط المُرفق لمعرفة ما إذا كان جهازك به هذا العيب من عدمه ووسوف يتم معالجه الأمر من الوكيل المعتمد من شركة Apple وذلك دون اي تكاليف او رسوم علي العميل بشأن هذا الاستدعاء.

- يأتى ذلك في إطار الإطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة، وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على حماية حقوق المُستهلكين .

وفي حالة وجود شكوي أو مُخالفة ،يُرجي الإتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588 ) من أي خط أرضي ، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي

‏http://shakwa.cpa-mobile.com/