شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم سوق اليوم الواحد غدا بمدينة نصر أمام مسجد آل رشدان والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناصر ثابت مدير مديرية التموين بالقاهرة، أن سوق اليوم الواحد سيتم تنظيمه غدا أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر، على أن يتواجد 25 سيارة للمواد الغذائية بالسوق لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ 20%.

وأضاف مدير مديرية التموين بالقاهرة، أنه سيتم تنظيم سوق اليوم الواحد أيضا بمنطقة ركن فاروق بحلوان، بتواجد أكثر من 50 سيارة للسلع الغذائية، مشيرا إلى أن السوق يتم تنظيمه كل يوم جمعة بمنطقة مختلفة ضمن 5 مناطق اختيارها بالقاهرة بالتنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويوفر سوق اليوم الواحد، السلع الغذائية بتخفيضات 20 %، حيث أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

ولفت محافظ القاهرة إلى أنه تماشياً مع هذا التوجه تقوم محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطبيق مبادرة أسواق اليوم الواحد كل يوم جمعة.

وأضاف محافظ القاهرة أن سوق اليوم الواحد الذى أقامته المحافظة بمدينة نصر يوم الجمعة الماضى شهد اقبالًا كبيرًا من المواطنين ، مشيرًا إلى أنه تم توفير 4 قطع أراضي بالمرج ، والسلام ، و15 مايو ، والحى العاشر لتطبيق فكرة سوق اليوم الواحد عليها لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين ، بالإضافة لإقامة سوق اليوم الواحد بحي حلوان يوم الجمعة القادم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أسواق اليوم الواحد تقدم سلع عالية الجودة بتخفيضات تبدأ من 20% مقارنة بأسعار السوق .