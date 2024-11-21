شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات لتحسين البنية التحتية بالقرى المحرومة فى مركز الصف ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

استهدفت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في محاور عملها بـ42 قرية بمحافظة الجيزة، رفع كفاءة المنازل، وبناء مجمعات سكنية، ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل، وبناء وتطوير وحدات صحية وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها بالكوادر الطبية، وبناء ورفع كفاءة المدارس وتجهيزها، وإنشاء مجمعات للخدمات الحكومية المتكاملة، وتطوير ورصف ورفع كفاءة طرق رئيسية وشوارع فرعية، وغيرها من مشروعات البنية التحتية.

وأولت المبادرة اهتمامًا خاصًا بتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق الأساسية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، في القرى المستهدفة بمركزي الصف وأطفيح، خاصة وأنها تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ونفذت المبادرة عشرات المشروعات الضخمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في القرى النائية والمحرومة، شملت محطات رفع الصرف الصحي، ومحطات معالجة الصرف الصحي، وشبكات الصرف الصحي والوصلات المنزلية وخطوط الطرد، ومحطات مياه الشرب، وشبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية لمياه الشرب.

ومن جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن هناك متابعة دورية لمشروعات مياه الشرب والصرف والصحي وخطط العمل بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب، لتحسين جودة الخدمة المقدمة وإدخالها للمناطق المحرومة، مشيرًا إلى أهمية تلك المشروعات ومساهمتها في وصول الخدمات لقرى عانت لسنوات من عدم حصولها على تلك الخدمات الحيوية والضرورية.

وأكد محافظ الجيزة، أن الفترة المقبلة ستشهد دخول عدد من المشروعات المنتهية للخدمة، وعلى رأسها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، كونه يمس الحياة اليومية للمواطنين.