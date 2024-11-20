شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعلق عبر ”الخليج 365” على جدل برنامج دعم الصادرات الجديد والان مع تفاصيل الخبر

علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على الجدل الذى أثير حول برنامج دعم الصادرات الجديد، مؤكدا أن الدولة المصرية تدعم الصادرات بقوة، ولكن النقطة دائما التى تثار هي ربط رد أعباء الصادرات بتحويل المصدر الحصيلة الدولارية للبنوك المصرية.

وقال رئيس الوزراء، فى إجابته رداً على سؤال الزميلة هند مختار مدير تحرير الخليج 365 ومسئول ملف مجلس الوزراء والذى جاء عن الجدل المثار حول برنامج دعم الصادرات الجديد والمواد التى أثارت جدل لدى المصدرين حول الدعم وتنازل المصدر عن 50% من حصيلته الدولارية، "الأزمة الاقتصادية كان بعض المصدرين بعد أن يدخل الحصيلة الدولارية فى حسابه بالبنوك المصرية كان بياخد شهادة من البنك ويعطيها لصندوق دعم الصادرات ويطلب أن يستقضي حقه فى دعم الصادرات وبعدها يأيام قليلة يسحب أمواله من البنوك ويتم التعامل بها فى الأسواق الموازية".

وأكد رئيس الوزراء إنه لا يمكن إجبار المصدرين على شئ ولا يوجد تنازل فى نسبة من الحصيلة لأنها أمواله، وإنما من الممكن أن يكون هناك ربط برد الأعلاء بنسبة من المبالغ الفائض لديه ونسبة الـ50% من الحصيلة الدولارية ليس رقم ثابت لأن هناك بعض القطاعات مثل الحاصلات الزراعية لا تحتاج دولار لأنها لا تستورد مستلزمات من الخارج.

وأكد رئيس الوزراء أن كل الأفكار يتم مناقشتها وهناك بعض الأفكار تم وضعها من المصدرين أنفسهم، مؤكدا أن السوق مستقر ولا يوجد أي مشكلة وبالتالى تداول العوائد الدولارية لايد وأن يكون فى القطاع المصرفى الرسمى.

وتابع رئيس الوزراء أنه من النقاط التى أثيرت أيضا هو تقليل دعم البرنامج ، قائلا" نجحنا فى صرف أرقام رد الأعباء حتى 1 يناير 2023 ولا يوجد متأخرات على الدولة حتى يناير 2023، موضحا أن برنامج دعم الصادرات الجديد يهدف لرد الأعباء خلال 3 أشهر بمجرد استيفاء الشروط.

وقال رئيس الوزراء أن هدفنا هو البدء فى برنامج جديد، والرقم المخصص لهذا العام من الممكن أن يكون قليل ولا يلبي تطلعات المصدرين ، ولكن هذا العام هو عام استثنائى كما قلنا من قبل وتقديرتنا وخطتنا أن يزيد رقم الدعم للمصدرين اعتبارا من العام المالى القادم.