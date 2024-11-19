شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: مصر تفضح المعايير المزدوجة للنظام العالمى أمام مجموعة العشرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " مصر تفضح المعايير المزدوجة للنظام العالمى أمام قمة مجموعة العشرين.. الرئيس السيسى يستثمر الحدث الكبير للمطالبة بحشد الإرادة السياسية وإعادة النظر فى النهج الدولى الحالي.. الرئيس يحدد خارطة طريق من 3 نقاط لمنع تفاقم الأوضاع وإنقاذ الدول النامية: وقف التصعيد الإسرائيلى بالمنطقة ومنع توسع رقعة الصراع.. الالتزام بدعم الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية.. إقامة شراكات دولية متوازنة مع الدول النامية.. السيسى يسلط الضوء على جهودنا الوطنية الحثيثة فى مجال التنمية البشرية ويبرز مشروع "حياة كريمة" العملاق لتحسين مستوى معيشة نصف سكان مصر شراكة استراتيجية بين مصر والبرازيل تحقق مكاسب عديدة فى ضوء احتفال البلدين بمرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية.

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