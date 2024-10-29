الزراعة تكشف حقيقة قطع الأشجار النادرة في حديقة الأورمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

أكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أنه لا صحة لقطع الأشجار النادرة في حديقة الأورمان، مشددًا على أن ما يُنشر من شائعات حول عمليات التطوير لا أساس له من الصحة.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح عزوز أن الهدف من تطوير الحديقة هو أن تصبح في مصاف الحدائق العالمية، وأن تكون مقصدًا سياحيًا مثل باقي الحدائق.

وأضاف أن وزارة الزراعة حريصة على دعم الثروة النباتية والحفاظ على التاريخ الزراعي المصري، مؤكدًا أنه في حال حدوث أي قطع للأشجار في الحديقة، سيتم الإعلان عنه مباشرة.

وأشار عزوز إلى أن حديقة الأورمان تعد جزءًا من تاريخ مصر النباتي، معبرًا عن عدم قبول أي قطع للأشجار أو النباتات النادرة بها. وكشف عن إعداد خطة لتطوير الحديقة والحفاظ على 2000 نوع من النباتات النادرة والمتنوعة.

كما أوضح أن ما يحدث في حديقة الأورمان يعد إنجازًا حقيقيًا، حيث تم تدوين كود معين على كل شجرة في الحديقة لمنع أي عبث أو تلاعب بها.

وفي ختام حديثه، أشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة إلى أنه من المخطط الإعلان عن الافتتاح الرسمي لحديقتي الأورمان والحيوان مطلع العام المقبل 2025.