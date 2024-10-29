"لاتهامه بانتهاك خصوصية ريم البارودي".. قرار جديد في استئناف مواطن على حبسه سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت محكمة مستأنف المقطم، حكمها في الاستئناف المقدم من مواطن على حبسه عام لاتهامه بانتهاك خصوصية الفنانة ريم البارودي وتسريب محادثات، بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

كانت محكمة جنح المقطم، أصدرت حكمًا بمعاقبة شخص سنة في اتهامه بانتهاك خصوصية الفنانة ريم البارودي، وتسريب محادثات خاصة بها أدت إلى عدة أزمات.

وتبين أن المتهم قد نقل محادثات خاصة عبر تطبيق واتس آب، بدون موافقة الفنانة، وبدون إذنها ما أصابها ببعض الأضرار نتيجة تسريب تلك المحادثات، وبعد التحقيقات، تمت إحالة المتهم للمحاكمة.