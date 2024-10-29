شاب يرحل بطريقة مأساوية في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى شاب حياته شنقًا داخل شقته بمدينة الصف جنوب الجيزة، اليوم الاثنين؛ لمروره بأزمة نفسية.

تلقى العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل منزل بقرية أسكر.

انتقل رئيس المباحث ومعاونوه إلى محل البلاغ، وعثر على جثة شاب مشنوقًا داخل منزله وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.