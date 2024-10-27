التحفظ على ابن نائب رئيس نادي الزمالك بقسم العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تحفظت قوات الأمن على ابن نائب رئيس نادي الزمالك هشام نصر لاتهامه بدهس شاب بسيارته بالعجوزة، الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصاب بميدان سفنكس.

تحريات ومعاينة المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث العجوزة بينت أن ابن نائب رئيس الزمالك "صاحب شركة استثمار" يبلغ من العمر 32 سنة دهس شابًا حاول عبور الطريق.

قائد السيارة لم يحاول الهرب، مكث بجوار المصاب وطلب له الإسعاف واطمأن على نقله إلى مستشفى إمبابة العام قبل أن تصطحبه الشرطة إلى القسم.