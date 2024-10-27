مصرع وإصابة 19 شخصًا فى انقلاب سيارة بالطريق الأقليمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

لقي شخص مصرعه وأصيب 18 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الإقليمي اتجاه الضبعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين على الطريق الدائرى الأقليمى فى اتجاه محور الضبعة ، وعلى الفور انتقل رجال المرور وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ .

وتبين بالفحص انقلاب سيارة ربع نقل محملة عمال على الطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 18 آخرين.

سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، والجثة للمشرحة، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.