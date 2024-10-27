قرار قضائي جديد بشأن في استئناف "سفاح التجمع" على حكم إعدامه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عادل:

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، تأجيل الاستئناف المقدم من "كريم س." والمعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"، على حكم إعدامه، لجلسة 31 أكتوبر لاستدعاء الأطباء الشرعيين.

وطلب دفاع "سفاح التجمع" من هيئة المحكمة، عرض موكله على لجنة ثلاثية من أساتذة الطب النفسي لورود التقرير الخاص بحالة المتهم النفسية والعصبية، واستدعاء الأطباء النفسيين المسؤولين عن التقرير السابق لمناقشتهم.

كما طلب الدفاع من هيئة المحكمة إعادة مشاهدة الفيديوهات المحرزة من قبل النيابة العامة الخاصة بالضحيتين "أميرة" و "رحمة"، واستدعاء السيدة "لبنى" طليقة المتهم لمناقشتها.

وتابع دفاع المتهم طلباته، باستدعاء الدكتور "نبيل عبدالمقصود" المتخصص في السموم والإدمان لمناقشة في تأثير المواد المخدرة على المتهم، واستدعاء خبير لغة عربية وإنجليزية لبيان مدى فهم المتهم لأسئلة النيابة العامة يحمل الجنسية الأمريكية.