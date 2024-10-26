شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. احتفالية باستاد العاصمة الإدارية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل لها، أنه ستبدأ بعد قليل، احتفالية باستاد العاصمة الإدارية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

ويشارك حزب حماة الوطن، بحشود كبيرة في احتفالية ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ينظمها اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، باستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وحرص قيادات حماة الوطن، على عمل الترتيبات والتنسيق اللازم مع كافة الأمانات على مستوى الجمهورية، للمشاركة في هذا الحدث الاستثناني، في إطار احتفالات الحزب بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وبدأت وفود حماة الوطن من جميع الأمانات التوجه إلى استاد العاصمة الإدارية الجديدة، للمشاركة في الاحتفالية الكبرى، لتوجيه رسالة إلى العالم بترابط وتكاتف كافة أبناء الشعب المصري.

ويؤكد الحزب أن الاحتفالية، تؤكد على اعتزاز أبناء مصر بأبطال القوات المسلحة، الذين نجحوا في تحقيق النصر في السادس من أكتوبر 1973، فضلا عن تأييد القيادة السياسية كل ما تراه مناسبا من أجل الحفاظ على مصر وأمنها القومي.