شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولى مستعد لتعديل برنامج التمويل لمصلحة المصريين.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " مدير صندوق النقد الدولى لـ"الخليج 365": مستعدون لتعديل برنامج التمويل لمصلحة المصريين.. كريستينا جورجييفا تزور مصر خلال10 أيام للإطلاع على مؤشرات الاقتصاد فى ظل المتغيرات الإقليمية.. وتؤكد: دعمنا للقاهرة مستمر.. 70 % خسارة فى إيرادات قناة السويس بسبب حرب غزة.

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