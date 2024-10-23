الداخلية تقتحم بؤر الإجرام.. مداهمات أمنية لمراكز المخدرات والسلاح في 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن المنوفية، قنا، الدقهلية، ودمياط جهوده في ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في حيازة وتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

في مديرية أمن المنوفية، تم ضبط 3 عناصر إجرامية، لهم سجلات جنائية، وبحوزتهم 1.8 كيلوجرام من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى بندقية خرطوش، وسلاح أبيض، وعدد من الطلقات.

في مديرية أمن قنا، تم القبض على عنصر إجرامي، له معلومات جنائية، وبحوزته 1 كيلوجرام من مخدر الحشيش، و1.2 كيلوجرام من مخدر الشابو، إضافة إلى بندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

في مديرية أمن الدقهلية، تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 عناصر إجرامية، لأربعة منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 5 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، و2 كيلوجرام من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى بندقية خرطوش، وسلاح فرد محلي وعدد من الطلقات، ودراجة نارية.

في مديرية أمن دمياط، تم القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية، لاثنين منهم سجلات جنائية، وبحوزتهم 9 كيلوجرامات من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الهيروين، وبندقية خرطوش، وسلاح فرد محلي، وعدد من الطلقات، وسلاح أبيض.

وتأتي هذه الجهود في إطار حملة واسعة لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، لا سيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وتولت النيابة التحقيق.