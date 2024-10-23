وزير التموين يبحث مع برنامج الأغذية العالمي التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع برنامج الأغذية العالمي لدعم التعاون المشترك في كافة المجالات.

وجاء اجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية مع وفد برنامج الأغذية العالمي لبحث مجالات التعاون المشتركة في ما يخص نطاق عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاتها التابعة.

وحضر الاجتماع، بحسب بيان وزارة التموين، الأربعاء، جون بيير دو مارجيري، مدير المكتب، ووروسيلا فانيللي، نائب مدير المكتب، و أماني جمال الدين، مدير برامج، والدكتورة عاليا حافظ، مدير وحدة التغذية، واللواء وليد ابو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور فاروق إسماعيل الرئيس غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، ومجدي عبد الحليم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التموين والتعاون الاستهلاكي.

وأكد الدكتور شريف فاروق، على أهمية التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمجالات عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية ولا سيما في برامج الدعم الغذائي وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من تبادل الخبرات الفنية والادارية بين مصر وهذه الجهات بما يعود بالنفع علي المواطن المصري.

وأشار "فاروق"، إلى أن التعاون مع برنامج الأغذية العالمي ممتد عبر فترة طويلة من خلال عدة اتفاقيات تم توقيعها هدفت إلي تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الاحتياجات الغذائية للفئات الأكثر احتياجًا.

وفي سياق متصل، شدد وزير التاموين، على أن مجالات العمل القادمة سوف تستهدف تطوير برامج متخصصة في مجال التغذية والصناعات الغذائية والبرامج التدريبية التقنية في مجال دعم مشروعات التحول الرقمي وتحسين تكنولوجيات المعلومات للوزارة، والاستفادة من تراكم الخبرات المتبادلة مع برنامج الأغذية العالمي في مجال دعم منظومة الغذاء، وتحسين جودة سلاسل الإمداد والنقل والتخزين بما يساهم في الحد من الفاقد.