شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: صمود الاقتصاد المصرى وصلابته ساعد فى التعامل مع التحديات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنّ الدبلوماسية لها دور مهم في التخفيف من وطأة التحديات التي يواجهها المجتمع العالمي وتحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الصمود وتعزيز كفاءة المؤسسات.

وأضاف "عبد العاطي"، في الجلسة الحوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "ولنا في مصر نموذج يحتذى به بعد أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية وصولا إلى أزمة غزة والأوضاع المتردية في منطقة البحر الأحمر".

وتابع وزير الخارجية أنّ كفاءة المؤسسات المصرية وصمود الاقتصاد المصري وقوة وصلابة بنيته الداخلية أدى إلى التعامل مع هذه التحديات وامتصاصها وتحويلها إلى فرص للنمو والتنمية المستدامة.