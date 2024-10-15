شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى.. غدا في الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " برئاسة الرئيس السيسى وولى العهد السعودى.. تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى.. قمة مصرية سعودية بقصر الاتحادية.. توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات.. الرئيس السيسى: العلاقات بين القاهرة والرياض استراتيجية ومحورية.. والأمير محمد بن سلمان: نواصل البناء على الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين.

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