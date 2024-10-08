شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمكسيك يزور ولاية تشياباس للاطمئنان على ذوى ضحايا حادث إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام السفير عمرو عبد الوارث سفير مصر فى المكسيك، بمهمة قنصلية إلى ولاية "تشياباس" المكسيكية فى أعقاب الحادث الأليم الذى أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين مصريين وإصابة أربعة آخرين، للاطمئنان على حالة المصابين وتقديم الخدمات القنصلية اللازمة، وكذلك للتنسيق مع السلطات المكسيكية بالنسبة لسير التحقيقات الرسمية في الواقعة وإجراءات شحن الجثامين.

وتضمنت الزيارة قيام السفير المصري بالاطمئنان على حالة مواطن قاصر أصيب إصابة بالغة جراء الحادث وتم نقله لأكبر مستشفى للأطفال بالمنطقة بعاصمة الولاية "توكسلا"، حيث التقى بالمسئولين عن علاجه بالمستشفى والسلطات المعنية للتأكد من توفيرهم لأفضل سبل العلاج والرعاية الطبية.

كما التقى السفير المصري بالأسرة التي فقدت ابنتيها القاصرتين لتقديم التعازي ولمواساتهم، وتأكيده على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لشحن الجثامين إلى مصر فور انتهاء السلطات المكسيكية من إصدار كافة الشهادات والتصاريح اللازمة لشحن الجثامين.

وتتابع السفارة التحقيقات التي تقوم بها السلطات المكسيكية المعنية مع الناجين من الواقعة وتقديم كافة سبل الدعم لهم.