"بحث عن ساقطات لممارسة الجنس".. جنايات القاهرة تكشف حيثيات حكمها على سفاح التجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، حيثيات حكمها على سفاح التجمع الخامس بالإعدام شنقاً.

وكشفت المحكمة أن المتهم اعترف في التحقيقات التي أُجريت معه، أن والديه قد ربوه على التدين، إلا أنه عندما كبر، سمع من أصدقائه عن العلاقات الجنسية التي حاول والديه إخفائها عنه، وبدأ في طريق مخالف عن تربية والديه، بشرب الكحوليات في سن 14 عاما، ومارس الجنس مع العديد من النساء وتعاطى المواد المخدرة.

وأضاف المتهم أنه تعرض للحبس في الولايات المتحدة خلال دراسته بالجامعة بسبب تعديه على أحد الأشخاص وتعاطيه المواد المخدرة أثناء القيادة، فهرب إلى مصر وتعرف على زوجته التي كانت أيضا تتعاطى المواد المخدرة، وانتهت بابتعاد زوجته عنه، والبحث عن ساقطات لممارسة الجنس لإثبات ذاته.

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، بإعدام سفاح التجمع، كما أمرت المحكمة بمحو وإعدام مقاطع الفيديو المصورة للجرائم.

تفاصيل جرائم سفاح التجمع كان النيابة العامة أعلنت في 28 مايو الماضي تفاصل جرائم سفاح التجمع حيث ورود للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بور سعيد.

وأصدرت النيابة قرار برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لـ جثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.

وتوصلت تحريات الشرطة إلى شخصية المجني عيلها من بصمتها وأنها متزوجة.

كما توصلت التحريات الى قاتلها ويدعى "كريم محمد سليم" الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطي المواد المخدرة وقام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

وتم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة في نقل الجثة وكذا هاتفين محمولين له.

واعترف المتهم بالتعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال غير مألوفة ثم يقوم بقتلهن بعد تعاطي المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.

وبتفريغ هواتف المتهم كشفت عن قيامه بتصويره جريمة قتل لسيدة ثانية عثر على جثمانها يوم 13 إبريل الماضي على جانب طريق 30 يونيو في اتجاه محافظة الإسماعيلية.

وأمرت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التي جرت في وقت معاصر للواقعتين، وفي محيط مسكن المتهم.

وتبين للنيابة العامة وجود محضر رقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- للعثور على جثة لسيدة ثالثة تتشابه معهما في ذات ظروفهما، وتم تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل 3 سيدات.