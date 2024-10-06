قصة سيدة طلبت خلع زوجها والسبب: "باع كلبتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

رفعت "سالي .ع"، 26 سنة، مصممة ملابس، دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بخلع زوجها، مبررة طلبها: "عاوز يعاقبني بسبب نزولي البسين مع شقيقه الأكبر.. فباع كلبتي وبيقول تعبانة".

تقول الزوجة في دعواها التي حملت رقم 1930 لسنة 2023، بإنها تزوجت من "هيثم.م"، 30 سنة، صاحب شركة استيراد وتصدير، زواج تقليدي بعد ترشيحه من الأهل، وبعد التعارف وجدته ميسور مادياً، ومتعلم، ويتظاهر بحبه لعائلتها، وتمت الزيجة بعد شهر فقط.

تروي الزوجة تفاصيل زواجها لـ"الخليج 365": في بداية الزواج لم أجده كما توقعت فزوجي صوته مرتفع ولا يتفاهم، تأقلمت مع الوضع وتعايشنا 4 أشهر وكان روتين غريب، "نوم وأكل وشرب بدون خروج نهائياً.. ودائما مش فاضي".

تكمل الزوجة حديثها: " اقترح والده رحلة للأسرة بالكامل وبالفعل بعد جدال بينهما وافق أخيراً، وتم الحجز وجمعت كل مستلزماتي وذهبت للاستمتاع بالصيف وسط العائلة.

تشكو الزوجة اللحظات التي اتخذت فيها فكرة الانفصال: بعد موافقتي على الرحلة مع عائلته والخروج من الروتين اليومي، فضلت البقاء مع زوجة شقيقه الأكبر في الفندق حتى لا أشعر بالملل، وخلال السهرة وبعد لعب وهزار بيننا، تم الحكم من أسرته على شقيقه وعليّ بالنزول للبسين ولابد من تنفيذ الحكم.

بمجرد أن علم الزوج بما حدث قام بضربها على فعلتها، فلم يكن أمام السيدة وقتها إلا العودة إلى القاهرة.

"بعد العودة من المصيف علمت بأنه قام ببيع كلبتي وبيقول تعبانة، لكنه يريد مضايقتي"، قالتها الزوجة قبل أن تضيف بأنها طالبته بالطلاق لكنه رفض وتهرب، وبعد فترة تفكير شهرين ، لجأت إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ورفعت دعوى خلع ضده، ولا تزال الدعوى منظورة، لم يتم الفصل فيها حتى الآن.