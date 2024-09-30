بلاغان للنائب العام ضد "كروان مشاكل" بتهمة الإساءة والشائعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قدمت الإعلامية ريهام سعيد، بلاغين للنائب العام ضد أحمد علي محمد السيد، المعروف باسم "كروان مشاكل"، بسبب الإساءة للدولة وبث الشائعات والألفاظ الخادشة.

حمل البلاغان رقمي 62159 و62214، وتتهمه ريهام سعيد في البلاغ الأول بإثارة الفزع بين المواطنين عبر نشر شائعات عن تلوث مياه الشرب، أما البلاغ الثاني، فتضمن اتهام "كروان مشاكل" ببث فيديوهات تحتوي على إيحاءات جنسية وألفاظ تخدش حياء المصريين وتتنافى مع عاداتهم وتقاليدهم.

وقالت الإعلامية ريهام سعيد في بلاغها أنها بصفتها مواطنة مصرية حريصة على سمعة الوطن من تلك الشائعات المغرضة والألفاظ الخادشة وأنها تطالب النائب العام بالتحقيق في البلاغين.

على جانب آخر تقدمت ريهام سعيد ببلاغات وحررت محاضر تتهم فيها كروان مشاكل بسبها وقذفها بألفاظ وعبارات مسيئة يعاقب عليها القانون، مؤكدة أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.