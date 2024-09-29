9 إجازات الشهر القادم.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد من المواطنين، بالبحث عن موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 وذلك للقطاعين العام والخاص، خاصة وأنه تفصلنا أيام قليلة على بدء شهر أكتوبر 2024.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، موعد إجازة 6 أكتوبر 2024، خلال السطور التالية، كما يلي:

يحل موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 يوم الأحد 6 أكتوبر 2024، وذلك وفق موقع رئاسة الجمهورية،

وفي بعض الحالات المشابهة، لـ موعد إجازة 6 أكتوبر 2024، فإن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يقوم بترحيل الإجازة إلى يوم الخميس بدلًا من الأحد.

ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، وذلك وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فإنه

وتصل عدد العطلات الأسبوعية في شهر أكتوبر، والمحددة بحصول الموظفين على يومي الجمعة والسبت إلى 8 أيام.

وتكون عدد العطلات الأسبوعية الرسمية في شهر أكتوبر مضاف إليها يوم 6 أكتوبر 9 أيام، وهي كما يلي:

1- يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2024.

2- يوم السبت الموافق 5 أكتوبر 2024.

3- يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024 (إجازة نصر 6 اكتوبر).

4- يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2024.

5- يوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2024.

6- يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024.

7- يوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2024.

8- يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2024.

9- يوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2024.