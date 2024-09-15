شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان بمصر يحتفل بالذكرى الـ70 لتأسيس قوات الدفاع الذاتي اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 سبتمبر 2024 06:10 م

يحتفل سفير اليابان بالقاهرة، أوكا هيروشي وملحق الدفاع الياباني، العقيد ماتسوموتو ماسانوري، مساء اليوم بالذكرى الـ70 لتأسيس قوات الدفاع الذاتي اليابانية وذلك فى حفل استقبال يستضيفه السفير فى مقر إقامته.

ويشار إلى أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية هي القوات المسلحة الموحدة لليابان والتى أنشئت سنة 1954 وتتضمن القوات البرية والبحرية والجوية. وتخضع هذه القوات لسيطرة وزارة الدفاع اليابانية، ويتولى رئيس وزراء اليابان قيادتها العامة.

ويشارك فى الحفل العديد من الشخصيات المصرية البارزة إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي من البعثات الأجنبية الموجودة فى مصر.