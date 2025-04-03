شركة الريبل تطلق عملتها المستقرة RLUSD على منصة "كراكن": التفاصيل

أعلنت شركة الريبل عن إدراج عملتها الرقمية المستقرة التي تم الاعلان عنها نهاية سنة 2024 في منصة “كراكن” التي تعد واحدة من أكبر وأعرق منصات تداول العملات الرقمية.

توسع دعم العملة الرقمية المستقرة RLUSD جاء تزامنا مع اقتراب القيمة السوقية للعملة من مستوى 250 مليون دولار وهو رقم جيد بالنظر للمدة التي انطلقت فيها العملة والمقدرة بأقل من 4 أشهر.

هذا وتدعم العملة المستقرة RLUSD العديد من منصات التداول مثل:

LMAX Digital وZero Hash وBitstamp وBullish

صرح “جاك ماكدونالد”، نائب الرئيس الأول للعملات المستقرة في شركة الريبل بالقول:

تجاوزت القيمة السوقية لـ RLUSD التوقعات الداخلية للشركة. العملة تُستخدم بطرق مختلفة، بما في ذلك كضمان في كل من أسواق تداول العملات المشفرة والتمويل التقليدي.

بالرغم من التوسع والنمو الكبير المسجل من RLUSD إلا أنها ما تزال بعيدة كثيرا عن رواد سوق العملات الرقمية المستقرة عملة USDT وUSDC.

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