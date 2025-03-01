مؤسس الايثيريوم يدعو إلى حلول لمنع المزيد من خسارة العملات المشفرة

مع تصاعد القلق بشأن سرقة العملات المشفرة، شدد “فيتاليك بوتيرين”، المؤسس المشارك للايثيريوم، على أن الخسائر العرضية، مثل نسيان كلمات المرور أو فقدان الأجهزة، لا تقل خطورة عن الاختراقات.

وأكد أن التركيز الحالي على منع السرقة يجب أن يمتد إلى حماية المستخدمين من أخطاءهم الخاصة.

في منشور بتاريخ 28 فبراير، دعا “بوتيرين” إلى الاسترداد الاجتماعي كحل عملي، حيث يعتمد المستخدمون على شبكة من الأوصياء الموثوقين لاستعادة الوصول إلى محافظهم، بدلا من الاعتماد فقط على عبارات الاسترجاع القابلة للفقدان.

تعتمد بعض المحافظ، مثل “Argent Wallet”، على العقود الذكية لتنفيذ هذا النظام، فيما روجت “Nanny Wallet” لنفسها كأول محفظة تقدم استرداد اجتماعي كامل.

تبرز خطورة فقدان العملات المشفرة في حالات مثل “جيمس هاولز”، الذي فقد 8000 بيتكوين بعد التخلص غير المقصود من قرصه الصلب عام 2013، ولا يزال يسعى لاستعادتها حتى اليوم.

يعكس هذا الواقع الحاجة إلى تطوير أدوات أمان أكثر تطورا لحماية المستخدمين من الخسائر غير القابلة للاسترجاع.

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