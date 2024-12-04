الرئيس الروسي مصرحا: لا أحد يستطيع حظر البيتكوين والعملات الرقمية!

أكد الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” أن العملات الرقمية مثل البيتكوين لا يمكن حظرها وستواصل نموها وشعبيتها، مشيرا إلى أن التقنيات الجديدة ستستمر في التطور لأنها تساعد على خفض التكاليف وتعزيز الموثوقية.

جاء هذا التصريح خلال كلمته في منتدى الاستثمار “روسيا تنادي” في موسكو.

وقع “بوتين” مؤخرا قانون يعترف بالأصول الرقمية كممتلكات قانونية في التجارة الخارجية، مع إعفاء تعدين وبيع العملات المشفرة من ضريبة القيمة المضافة.

ويهدف هذا الإطار إلى تنظيم العملات الرقمية بوضوح، وإدماجها في الاقتصاد الروسي، وتقليل الاعتماد على الأنظمة المالية التقليدية والدولار الأمريكي.

تسعى روسيا إلى استخدام العملات المشفرة كوسيلة للتحايل على العقوبات الاقتصادية الغربية وتعزيز سيادتها المالية.

في أغسطس الماضي، شُرع تعدين العملات المشفرة في روسيا، مما عزز موقع البلاد كلاعب رئيسي في هذا المجال بعد تراجع دور الصين.

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