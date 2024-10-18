دراسة: آسيا تقود تبني العملات المشفرة على مستوى العالم والولايات المتحدة تهيمن على حجم التداول

تتصدر آسيا الوسطى والجنوبية وأوقيانوسيا (CSAO) مشهد تبني العملات المشفرة على مستوى العالم، بينما تهيمن الولايات المتحدة على حجم التداول وذلك وفقا لتقرير “Chainalysis” لعام 2024، حيث أن العملات المشفرة أصبحت أكثر انتشار، حيث تتضافر قوى اقتصادية متنوعة لدفع نموها.

في منطقة وسط آسيا وجنوبها، يتميز تبني العملات المشفرة بتنوع الاستخدام بين المؤسسات والأفراد، مع تركيز كبير على الخدمات المحلية والبروتوكولات اللامركزية (DeFi) لتسهيل المعاملات اليومية.

تضم المنطقة سبع دول من أفضل 20 دولة في التبني العالمي، مما يعكس النشاط الكبير على مستوى التجزئة واستخدام العملات المشفرة كأداة مالية ميسورة في الأسواق الناشئة.

في المقابل، تستمر الولايات المتحدة في الهيمنة على حجم المعاملات، حيث تدفقت أكثر من 1.3 تريليون دولار عبر شبكاتها من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، مدفوعة بشكل رئيسي بالاستثمارات المؤسساتية التي تشكل أكثر من 70٪ من حجم المعاملات.

أطلقت الولايات المتحدة أيضا منتجات البيتكوين المتداولة في البورصة (ETP) في أوائل 2024، والتي اجتذبت اهتمام واسع من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، مما أسهم في دفع سعر البيتكوين إلى مستويات قياسية.

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