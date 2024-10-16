ما قيمته 5 آلاف دولار فقط عن القمة السابقة: هل سيحقق سعر البيتكوين قمة جديدة؟

شهد سعر البيتكوين ارتفاع كبير مؤخرا، حيث وصل سعر العملة إلى أعلى مستوى له في 10 أسابيع عند 68,000 دولار في 15 أكتوبر، قبل أن يستقر حاليا عند 67,700 دولار وفقا لأرقام “CoinGecko”.

هذا الانتعاش جذب انتباه المحللين الذين يتوقعون إمكانية تسجيل مستويات قياسية جديدة قريبا خاصة أنه لم يبق الكثير عن القمة المسجلة سابقا عند 73 ألف دولار.

توقعات الارتفاع: إلى أين قد تصل البيتكوين؟

أشار محللون إلى إمكانية ارتفاع البيتكوين إلى مستويات غير مسبوقة إذا تخطت مقاومة 67,400 دولار.

يعتقد المحلل “علي مارتينيز” أن البيتكوين قد تصل إلى 86,600 دولار في حال تجاوز هذا الحاجز.

بينما يرى محلل آخر، وهو “الكابتن فايبيك”، أن اختبار مقاومة 68,000 دولار للمرة السادسة قد يؤدي إلى ارتفاع أكبر يصل إلى 90,000 دولار، إذا تم كسر “إسفين التوسع” وفقا لتحليله.

تأثير الانتخابات الأمريكية على البيتكوين:

هذا ويتوقع بعض المحللين أن تكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر عامل مؤثر على سعر البيتكوين.

حيث يرى “Crypto Rover”، أحد المحللين المشهورين، أن فوز “دونالد ترامب” قد يدفع البيتكوين نحو 100,000 دولار.

قدم “ترامب” نفسه مؤخرا كمرشح مؤيد للعملات المشفرة، واعدا بتعزيز هذا القطاع في حال فوزه.

تشير البيانات من “بوليماركت” إلى أن فرص “ترامب” للفوز تبلغ حوالي 60%، بينما تشير استطلاعات الرأي الوطنية إلى تفوق “كامالا هاريس” بنسبة 48.5% مقابل 46.1% لـ “ترامب”.

في كلا الاتجاهين، يظل تأثير نتيجة الانتخابات على سوق البيتكوين موضع اهتمام كبير.

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