بعد ارتفاع سعر البيتكوين: سوق العملات المشفرة يضيف ما قيمته 140 مليار دولار

شهد سوق العملات المشفرة نمو كبير خلال اليومين الماضيين، حيث أضاف السوق ككل 140 مليار دولار إلى قيمته السوقية، مدفوع بارتفاع سعر البيتكوين إلى مستوى 68,000 دولار.

هذا الارتفاع يُعَد الأعلى خلال عدة أشهر، قبل أن تتراجع العملة قليلا إلى حوالي 67,000 دولار في وقت إعداد هذه المقالة.

أداء البيتكوين:

بعد هبوط حاد الأسبوع الماضي إلى ما دون 59,000 دولار، تمكنت عملة البيتكوين من التعافي سريعا لتصل إلى 63,000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومع بداية الأسبوع الجديد، استمر هذا الاتجاه التصاعدي حتى بلغ السعر ذروته عند 68,000 دولار.

لم تستطع العملة الحفاظ على هذه المستويات لفترة طويلة و انخفضت بحوالي 3000 دولار قبل أن تستقر عند 67000 دولار، مرتفعة بنسبة 2% خلال 24 ساعة.

يُعزى هذا الارتفاع جزئيا إلى زيادة الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) المرتبطة بالبيتكوين.

وقد دفع ذلك القيمة السوقية للبيتكوين إلى 1.33 تريليون دولار، مع زيادة هيمنة البيتكوين على العملات البديلة لتصل إلى 55%.

حققت العملات البديلة مكاسب متفاوتة، حيث قفز سعر عملة الدوجكوين (DOGE) واللايتكوين (LTC) بأكثر من 6% في آخر 24 ساعة.

يتم تداول دوجكوين الآن فوق 0.124 دولار، بينما تجاوز سعر عملة اللايتكوين 70 دولار.

في المقابل، كانت مكاسب العملات الكبيرة الأخرى مثل الايثيريوم وعملة بينانس وسولانا ضئيلة.

بفضل هذا النمو، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بحوالي 140 مليار دولار في اليومين الماضيين، لتتجاوز 2.4 تريليون دولار.

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