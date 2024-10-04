فيلم وثائقي جديد من إنتاج HBO يزعم تحديد هوية ساتوشي ناكاموتو

لطالما أسالت هوية “ساتوشي ناكاموتو”، منشئ البيتكوين الذي ظل مجهولا منذ مغادرته سوق الكريبتو في عام 2010 الكثير من الحبر.

حيث ولحد كتابة ونشر هذه المقالة لم تحدد أو تعرف الهوية الحقيقية لمؤسس البيتكوين.

لكن وفي خبر مثير يزعم الفيلم الوثائقي الجديد “Money Electric: The Bitcoin Mystery” أنه حدد هوية “ناكاموتو”.

وفقا لتقرير من “بوليتيكو”، من المقرر عرض الفيلم الوثائقي، الذي أخرجه “كولين هوباك”، يوم الأربعاء المقبل في الساعة 2 صباحا بتوقيت وسط أوروبا.

حتى الآن، لا تتوفر تفاصيل إضافية حول المحتوى، إلا أن التقرير يشير إلى أنه في حال قبول نتائج الفيلم على نطاق واسع، فقد يؤدي هذا الكشف إلى إحداث تأثيرات كبيرة على الأسواق المالية العالمية وحتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

يأتي ذلك في ضوء الدعم الكبير الذي يحظى به البيتكوين من قبل بعض الشخصيات السياسية، مثل الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري “دونالد ترامب”.

يُذكر أن “كولين هوباك” قد حقق شهرة من خلال سلسلته الوثائقية “Q: Into the Storm“، التي تناولت كشف مؤلفي نظرية المؤامرة “QAnon”.

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