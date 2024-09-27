هل سترتفع عملة الريبل XRP أم أنها ستواجه مزيد من الانخفاض؟

شهد سعر عملة الريبل (XRP) تراجع في الأداء خلال أواخر عام 2024 مقارنة بالعملات الرقمية الأخرى، رغم الارتفاع العام في سوق العملات المشفرة بعد خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

في حين ارتفعت عملات مثل البيتكوين BTC و الايثيريوم ETH بشكل ملحوظ، بقيت عملة الريبل XRP مستقرة، محققة زيادة طفيفة بنسبة 1.6%.

وفقا للسيد “ريان لي”، كبير المحللين في “Bitget Research”، قد يرتفع سعر عملة الريبل XRP بنسبة 30% في أكتوبر إلى 0.75 دولار، مدفوعة بتحسن المعنويات السوقية والتقدم القانوني المحتمل في قضية شركة الريبل ضد هيئة الأوراق المالية.

لكن وفي نفس الوقت وجب التحذير من سيناريو هبوطي محتمل قد يدفع سعر العملة الرقمية XRP للانخفاض إلى 0.45 دولار، إذا تطورت المعركة القانونية سلبا.

كما حذر ذات المحلل المستثمرين من التوقعات المتفائلة المفرطة، مشيرا إلى أهمية الحذر ووضع استراتيجيات مثل وقف الخسارة وتجنب الشراء العاطفي.

اقرأ أيضا:

محفظة “ميكروستراتيجي” تقترب من تحقيق 7 مليار دولار كأرباح: التفاصيل

اختراق بروتوكول “Onyx” وسرقة 3.2 مليون دولار من أموال المستخدمين: التفاصيل هنا

