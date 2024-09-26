تحديث مهم من بينانس يؤثر على المستخدمين الأتراك: التفاصيل

بينانس أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، وهي منصة متعددة اللغات تدعم أكثر من 30 لغة، بما في ذلك العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والصينية واليابانية.

في ضوء المتطلبات التنظيمية الجديدة، ستقوم المنصة قريبا بإزالة دعم اللغة التركية، حيث أعلنت بينانس أن هذه اللغة لن تكون متاحة على الموقع الرسمي والتطبيق اعتبارا من 27 سبتمبر.

أوضحت الشركة أنها تراقب عن كثب التطورات التنظيمية في تركيا وعلى الصعيد العالمي، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التعاون مع الجهات التنظيمية بما يتيح تقديم خدمة مستدامة للمستخدمين.

وأشارت بينانس في بيانها:

ندرك أن هذا القرار قد يؤثر على بعض مستخدمينا، لكننا نؤكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار الامتثال الكامل للمتطلبات القانونية في تركيا. ورغم هذه التغييرات، سيبقى موقع Binance.com متاحا بشكل كامل مع جميع خدماته في تركيا.

كما أكدت المنصة أن خدمة العملاء باللغة التركية ستظل متاحة، وأن أموال المستخدمين ستظل آمنة وغير متأثرة بهذه التغييرات.

تزايد الإقبال على العملات المشفرة في تركيا:

تشير التقارير إلى أن الأتراك يشكلون شريحة كبيرة من مستخدمي العملات المشفرة. وخلال الأشهر الماضية، عززت بينانس عروضها للمستخدمين المقيمين في تركيا عبر تقديم أزواج تداول مرتبطة بالليرة التركية.

تحديثات منصة بينانس:

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت بينانس بترقية على مستوى النظام بهدف تحسين الأداء العام والاستقرار، وقد استغرقت هذه الترقية حوالي ثلاث ساعات، واجه المستخدمون خلالها بعض التحديات الفنية.

ومع ذلك، أكدت بينانس أن جميع العمليات عادت إلى طبيعتها بعد الانتهاء من الترقية، مع ضمان بقاء بيانات وأصول المستخدمين آمنة.

وفي وقت سابق، أجرت المنصة صيانة لمحفظة BNB الذكية (BEP20)، مما أدى إلى تعليق مؤقت لعمليات الإيداع والسحب على الشبكة.

كما تم تعليق خدمات شبكة TON لفترة قصيرة الشهر الماضي نتيجة ترقية مماثلة أجرتها بينانس على شبكة The Open Network.

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