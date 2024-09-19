أكثر من 88% من حاملو البيتكوين في المنطقة الخضراء (وضع الربح): التفاصيل هنا

شهد سعر البيتكوين ارتفاع كبير مؤخرا، حيث تجاوز السعر حاجز 62,000 دولار بعد التحول الملحوظ في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

في 18 سبتمبر، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ سنوات، مما جعل الاقتراض أكثر تكلفة، وزاد من اهتمام المستثمرين بالأصول ذات المخاطر العالية مثل البيتكوين.

أغلب حاملو البيتكوين في وضع الربح:

وفقا لبيانات شركة “IntoTheBlock”، فإن حوالي 88% من حاملي البيتكوين يحققون أرباح، بينما 12% فقط في حالة تعادل.

المثير للاهتمام في هذا السياق هو عدم وجود أي حامل للبيتكوين يتكبد خسائر في الوقت الراهن.

تُظهر بيانات “IntoTheBlock” أن معظم حاملي البيتكوين لديهم نظرة طويلة الأمد للسوق.

حيث أن 71% منهم استثمروا في البيتكوين منذ أكثر من 12 شهر مما يشير إلى استراتيجيات استثمار طويلة المدى وهو ما عزز من استقرار السوق.

في المقابل، دخل 25% منهم إلى السوق خلال العام الماضي، بينما قام 5% فقط بشراء البيتكوين في آخر 30 يوم.

جدير بالذكر أن عملة البيتكوين ليست وحدها من تحقق الأرباح لحامليها حيث تعتبر عملة ترون TRX أيضا من العملات الرقمية التي يحقق مستثمروها مكاسب ملحوظة.

تفيد البيانات بأن 94% من حاملي TRX يحققون أرباح على الورق، في حين أن 3.4% في حالة تعادل، و2.7% فقط يعانون من خسائر.

انخفض سعر TRX قليلا على مدار الأسبوع، ولكن سعر العملة لا يزال في المنطقة الخضراء منذ بداية العام، حيث تتداول العملة حاليا عند حوالي 0.15 دولار، بزيادة قدرها 50% منذ الأول من يناير.

بشكل عام، تشير المؤشرات إلى أن عملة البيتكوين لا تزال في وضع قوي، مع استمرار حامليها في تحقيق الأرباح.

ومع ذلك، يعتمد استمرار هذا الزخم الصعودي على كيفية تفاعل السوق مع المستويات الحالية وتطور الأوضاع الاقتصادية العامة، خاصة فيما يتعلق بقرارات الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها على شهية المستثمرين للمخاطر.

بينما تظل التوقعات متباينة، فإن التفاؤل يبدو أنه السائد في أوساط مجتمع العملات الرقمية، حيث يترقب المستثمرون والمحللون على حد سواء تحركات البيتكوين في الساعات القادمة.

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