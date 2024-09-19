اليوم الثاني من مؤتمر TOKEN2049 وأهم المبادرات والأحداث المُعلن عنها

خلال حضورنا كممثلي “بيتكوين العرب” وكشريك إعلامي في مؤتمر TOKEN2049 شهدنا الإعلان عن مجموعة من المبادرات والتحديثات الهامة في مجال العملات الرقمية المشفرة والبلوكشين هذه أبرزها:

إعلان Chromia عن صندوق استثماري بقيمة 20 مليون دولار:

أعلنت “Chromia”، شبكة البلوكشين من الطبقة الأولى، عن إطلاق صندوق بقيمة 20 مليون دولار لتعزيز مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي.

تضمنت الخطط أيضا ترقية للشبكة الرئيسية “Asgard” مع مشروع التمديد الذي سيقدم قدرات جديدة مثل Oracle وAI Inference.

إطلاق Chaos Labs بروتوكول الاوراكل “Edge”:

أطلقت “Chaos Labs” بروتوكول “Oracle” الجديد “Edge” بالتعاون مع “Jupiter Exchange”.

حقق “Edge” بالفعل 30 مليار دولار في حجم التداول خلال الشهرين الماضيين، مما يضعه كرائد في فئة “Oracle” الفعالة.

إصدار كتاب تفاعلي حول الكريبتو والبلوكشين “Henri & Hodler”:

خلال الحدث تم الاعلان عن إطلاق أول كتاب تفاعلي للأطفال يشرح مفاهيم البيتكوين والبلوكشين ومستقبل الأصول الرقمية.

يهدف الكتاب إلى تعليم الأطفال بطريقة مشوقة عبر الرسوم التوضيحية والعناصر التفاعلية، وهو متاح للشراء عبر أمازون.

MEXC Ventures وForesight Ventures وMirana Ventures تطلق صندوق لنظام Aptos البيئي:

أطلقت هذه الشركات صندوق مشترك لدعم المشاريع المبتكرة على منصة Aptos.

سيركز الصندوق على تقديم الموارد لتطوير حالات استخدام الويب 3 والاستفادة من ابتكارات مثل Block-STM.

إطلاق Telos X بالشراكة مع بينانس:

أعلنت مؤسسة Telos عن إطلاق Telos X، وهي منصة لتبادل العملات المشفرة، من المتوقع أن يبدأ العمل بها في الربع الأول من عام 2025.

يهدف المشروع إلى تحسين السيولة وتبسيط عمليات إدراج الرموز الرقمية وزيادة فائدة الرموز، مع تقديم مكافآت للمستخدمين والتركيز على التوسع العالمي.

هذه المبادرات تبرز التقدم المستمر في مجال العملات الرقمية وتطوير بنية تحتية قوية للبلوكشين، مع التركيز على الابتكار والتعاون لدعم مستقبل هذا القطاع.

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