أسبوع حاسم ينتظر سوق العملات المشفرة: التفاصيل هنا

يترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرلي في خفض الفائدة هذا الأسبوع.

ومع ذلك، يظل حجم الخفض المتوقع غير مؤكد، إذ تظل التساؤلات قائمة حول ما إذا كان الخفض سيكون بسيط أو أكبر من المتوقع.

بجانب قرار البنك المركزي الأمريكي، هناك قرارات مهمة أيضا بشأن أسعار الفائدة في كل من المملكة المتحدة، والبرازيل، والنرويج، وتركيا، وجنوب إفريقيا.

كما يتوقع أن يصدر البنكان المركزيان في اليابان والصين قرارهما إلى جانب إعلانات مرتقبة في تايوان وإندونيسيا.

الأحداث الاقتصادية المرتقبة من اليوم 16 إلى 20 سبتمبر:

سيشهد يوم غد الثلاثاء إصدار تقرير مبيعات التجزئة لشهر أغسطس، والذي يقدم بيانات حول حجم الإنفاق الاستهلاكي.

هذا التقرير يعتبر مؤشر رئيسي للنمو الاقتصادي والتضخم في الربع الحالي.

أيضا يوم الثلاثاء، يصدر تقرير الإنتاج الصناعي لشهر أغسطس، الذي يوضح حجم إنتاج القطاعات الصناعية في الولايات المتحدة، مثل التصنيع والتعدين والمرافق.

وعلى الرغم من أن هذه القطاعات تمثل جزء صغير من النشاط الاقتصادي مقارنة بالخدمات، إلا أنها تعد مؤشر مهم للأداء الاقتصادي.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن قراره بشأن أسعار الفائدة في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 18 سبتمبر.

وتشير أداة “CME Fed Watch” إلى احتمالية بنسبة 41% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين تقدر نسبة الخفض الأكبر بمقدار 50 نقطة أساس بـ 59%.

من شأن هذا الخفض أن يهبط بأسعار الفائدة إلى نحو 5% مقارنة بـ 5.5% الحالية.

وقال “مارتن ويتون”، رئيس استراتيجية الأسواق المالية في شركة “Westpac Banking Corp” في أستراليا، لوكالة بلومبرغ:

على أقل تقدير، يجب توقع خفض متساهل بالنظر إلى سلسلة البيانات ونقطة البداية للسياسة، وهذا من شأنه أن يبرر تسعير السوق الآجلة.

افتتحت الأسواق الآسيوية بحذر صباح الاثنين، ترقبا لسلسلة البيانات وقرارات البنوك المركزية المرتقبة، والتي قد تحدد مسار الأسواق حتى نهاية العام وربما إلى أوائل عام 2025.

نظرة عامة على سوق العملات المشفرة:

شهد سوق العملات المشفرة تراجع صباح الاثنين، حيث انخفض إجمالي القيمة السوقية بنسبة 4.3% إلى 2.12 تريليون دولار، ما أدى إلى محو جميع المكاسب التي تم تحقيقها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تعرضت عملة البيتكوين لانخفاض بنسبة 3%، حيث هبطت من مستوى يفوق 60 ألف دولار يوم الأحد إلى أقل من 58,500 دولار صباح الاثنين، لتتداول في وقت النشر بالقرب من مستوى 59 ألف دولار.

تعرضت عملة الايثيريوم لضربة أقوى، حيث انخفضت بنسبة 6% لتصل إلى 2300 دولار وقت كتابة هذا المقال، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من أسبوع.

وفيما يتعلق بالعملات البديلة، فقد شهدت تراجعا أكبر، حيث غطى اللون الأحمر قائمة العشرين عملة مشفرة الأولى.

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