شكرا لقرائتكم خبر عن «فيرست بوست»: السعودية تعزز توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تدرك المملكة العربية السعودية وجود فرصة اقتصادية كبيرة لتسخير الألواح الشمسية الرخيصة وطواحين الهواء والبطاريات لتوليد الكهرباء بشكل واسع يجر فوائد عليها وعلى غيرها، مما يسمح لها بتحرير المزيد من النفط والغاز للتصدير، وفق ما ذكرت منصة فيرست بوست الهندية. ثاني أعلى معدل في العالم وقالت المنصة إن منطقة غرب آسيا سجلت ثاني أعلى معدل في العالم في زيادة القدرة على توليد الطاقة المتجددة بعد الصين.

بحلول العام الجديد 2025، يتأكد ما لدى السعودية من طموحات فيما يتصل بالطاقة المتجددة تسعى من خلالها إلى تعظيم ما لديها من مصادر متجددة وتقليدية. تحول سريع نحو الطاقة المتجددة في تأكيد على التحول السريع نحو مصادر الطاقة المتجددة بالسعودية، أعلنت موخراً شركة أرامكو "السعودية" أكبر شركة نفط في العالم عن مشروع مشترك من المقرر أن يبدأ إنتاج الليثيوم المكون الرئيسي للبطاريات في وقت مبكر من عام 2027.

لا يعد هذا في الرياض وفي دول الخليج من قبيل المصادفة فالسعودية والإمارات وجيرانهما في الخليج العربي يزيدون بسرعة من استخدامهم للطاقة المتجددة مدركين للفرص الاقتصادية من تسخير طاقة الألواح الشمسية وطواحين الهواء. منافسة على مشروعات الطاقة النظيفة ومن بين أبرز الشركات الإقليمية مثل "مصدر" و"أكوا باور" السعودية شركات آسيوية مثل "كيبكو" الكورية الجنوبية و"جيرا" اليابانية و"جينكو باور" الصينية والشركات الأوروبية "إي دي إف" و"توتال" من بين شركات أخرى تعد من بين الأكثر نشاطاً في المنطقة وهي تتنافس بقوة على عقود بناء مشاريع الطاقة المتجددة في الخليج العربي.

أعلنت شركة "مصدر" للطاقة المتجددة المملوكة للدولة في معرض تجاري ضخم في أبو ظبي أنها ستبني محطة للطاقة الشمسية بتكلفة 6 مليارات دولار وبطاقة 5 جيجاوات وسيتم دعمها بأكثر من 19 جيجاوات في الساعة من تخزين البطاريات.

وفي غضون عامين، عندما يكون المشروع جاهزًا، فإنه سيعطي الدولة الخليجية ما يكفي من الطاقة لتشغيل أكثر من 700 ألف منزل، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. السعودية ودول الخليج العربي بحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) فإن منطقة غرب آسيا ــ التي تضم منطقة الخليج العربي وكذلك دولاً مثل إيران والعراق ولبنان والأردن وسوريا ــ تمتلك أقل من 1% من القدرة العالمية على الطاقة المتجددة.

لكن على الرغم من ذلك، تعد هذه المنطقة ثاني أسرع المناطق نمواً من حيث إضافة الطاقة الاستيعابية في العالم بعد الصين.

ويعود الفضل في هذا الإنجاز إلى حد كبير إلى السعودية ودول الخليج العربي. حصة مصادر الطاقة المتجددة بحسب بيانات شركة "ريستاد" الاستشارية في مجال الطاقة فمن المتوقع أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة 30% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للطاقة في دول: السعودية والإمارات والبحرين والعراق والكويت وعمان وقطر المتحدة خلال خمس سنوات، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز . وتم الإعلان بالفعل عن العديد من المشاريع الكبرى.

اقرأ أيضاً: أبرز منجزات قطاع الطاقة المتجددة في السعودية أهداف توليد الكهرباء في السعودية على سبيل المثال، تهدف المملكة العربية السعودية إلى توليد 50% من كهربائها من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

لتحقيق هذا الهدف، تحتاج البلاد إلى تركيب 130 جيجاوات من الطاقة المتجددة في السنوات القادمة وهو ما يكفي لتشغيل حوالي 25 مليون منزل.

ومع ذلك، منحت الكويت عقدًا في يوليو الماضي لشركة الهندسة الأمريكية "كي بي آر" لتطوير 17 جيجاوات من سعة الطاقة المتجددة وهو ما يكفي لتزويد حوالي 500 ألف منزل بالطاقة.

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بالإضافة إلى ذلك، تخطط الكويت لإنتاج 25 جيجاوات من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050. عوامل تدعم الطاقة المتجددة يتغذى الدافع وراء الطاقة المتجددة أيضًا بطموحات لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وخطط ناشئة لإنتاج الهيدروجين "الأخضر" - وهو وقود انتقالي يتم تحليله كهربائيا باستخدام الطاقة المتجددة - وتصديره إلى بلدان أخرى حيث تجعل أسعار الطاقة المرتفعة إنتاجه غير تنافسي.

تعمل كل من السعودية والإمارات منذ فترة طويلة على احتياطياتها الوفيرة من الوقود الأحفوري وتخططان لزيادة إنتاج النفط والغاز بشكل كبير في السنوات القادمة وبشكل مبتكر ساعين خلال ذلك إلى التنويع الاقتصادي بشكل هائل. فائدة اقتصادية حول ذلك علق فيجارد ويك فولسيت رئيس قسم الطاقة المتجددة في شركة "ريستاد" وقال: "إنهم (السعودية ودول خليجية أخرى) يمتلكون الآن قدرًا كبيرًا من القوة ووفر من النفط والغاز ولذا فهم يحاولون أن يصبحوا أقل اعتمادًا على مصدر واحد للطاقة".

أضاف :"هذا أيضًا يعد بفائدة اقتصادية لأن لديهم بالفعل أفضل الظروف للطاقة الشمسية عن أي مكان آخر في العالم تقريبًا وإذا تمكنت من الحصول على كهرباء أرخص من تكلفة الغاز فيمكنك تصدير الغاز وتحقيق وفر أكبر".