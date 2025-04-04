شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية خلال جلسة التعاملات الصباحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وفقد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 75,917 نقطة، أو 64,2%، ليصل إلى 18,33818 نقطة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 65,90 نقطة، أو 53,3 %، ليصل إلى 96,2477 نقطة.