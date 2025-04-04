الاقتصاد

تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية خلال جلسة التعاملات الصباحية

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واس - طوكيو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.
وفقد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 75,917 نقطة، أو 64,2%، ليصل إلى 18,33818 نقطة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 65,90 نقطة، أو 53,3 %، ليصل إلى 96,2477 نقطة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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