شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18-3-2025 فى الإمارات عيار 18 بـ275.25 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا اليوم، مدعومة بتأثيرات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار النفط، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين المحليين."

ويعد سعر الذهب في الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،

عيار 24 سجل 360.00 درهم

عيار 22 سجل 335.00 درهم

عيار 21 سجل 321.25 درهم

عيار 18 سجل 275.25 درهم

عيار 14 سجل 212.75 درهم

عيار 12182.25 درهم

الاونصة 11197.25 درهمالجنيه الذهب2570.00 درهمالأونصة بالدولار2989.06 دولار



حقق الذهب ارتفاعًا بنسبة 12% هذا العام، مدفوعًا بعدم اليقين المحيط بـالجوانب الجيوسياسية وسياسات التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما يشير تدهور التوقعات المالية الأمريكية إلى زيادة محتملة في التضخم، وهو ما يعزز دور الذهب كأداة تحوط.