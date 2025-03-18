شكرا لقرائتكم خبر عن 13 خدمة تقدمها الإدارة العامة للنقل السياحى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح الإدارة العامة للنقل السياحي بوزارة السياحة والآثار، للمتعاملين معها مجموعة من الخدمات.

ونرصد هذه الخدمات وهي:

• التوسع في الطاقة النقلية.

• استخراج ترخيص مركبة سياحية.

• تجديد ترخيص مركبة سياحية.

• تعديل بيانات ترخيص مركبة سياحية.

• نقل ملكية مركبة سياحية.

• الموافقة على استخراج إفراج جمركي لمركبة سياحية.

• تسجيل الفحص السياحي لمركبة سياحية.

• تسجيل بيانات سائق مركبة سياحية.

• تعديل بيانات سائق مركبة سياحية.

• تقديم إخطار بإخلاء طرف سائق مركبة سياحية.

• الموافقة على إضافة نشاط الليموزين.

• إلغاء نشاط الليموزين.

• تكهين مركبة سياحية.