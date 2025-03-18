شكرا لقرائتكم خبر عن 13 خدمة تقدمها الإدارة العامة للنقل السياحى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتيح الإدارة العامة للنقل السياحي بوزارة السياحة والآثار، للمتعاملين معها مجموعة من الخدمات.
ونرصد هذه الخدمات وهي:
• التوسع في الطاقة النقلية.
• استخراج ترخيص مركبة سياحية.
• تجديد ترخيص مركبة سياحية.
• تعديل بيانات ترخيص مركبة سياحية.
• نقل ملكية مركبة سياحية.
• الموافقة على استخراج إفراج جمركي لمركبة سياحية.
• تسجيل الفحص السياحي لمركبة سياحية.
• تسجيل بيانات سائق مركبة سياحية.
• تعديل بيانات سائق مركبة سياحية.
• تقديم إخطار بإخلاء طرف سائق مركبة سياحية.
• الموافقة على إضافة نشاط الليموزين.
• إلغاء نشاط الليموزين.
• تكهين مركبة سياحية.
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