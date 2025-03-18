شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الثلاثاء خلال التعاملات الصباحية، مع تسجيل حالة من التذبذب في سعر الذهب بين 4215 إلي 4230 جنيها لعيار 21.

أسعار الذهب اليوم

- سعر الذهب عيار 24 يسجل 4823 جنيها

سعر الذهب عيار 21 يسجل 4220 جنيها



سعر الذهب عيار 18 يسجل 3617 جنيها



الجنيه الذهب يسجل 33760 جنيها.

البورصة العالمية

ارتفع سعر الذهب العالمي منذ بداية عام 2025 بنسبة تقارب 14%، مسجلةً أسرع وتيرة صعود خلال شهرين ونصف.

و يستمر الطلب متزايد على الملاذ الآمن في الأسواق المالية وهو الأمر الذي يحافظ على مستويات الذهب بالقرب من أعلى مستوياته حتى الآن، وذلك بفضل تزايد التوترات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط بعد أن شنت الولايات المتحدة موجة من الغارات الجوية على اليمن.

من جهة أخرى تباطأت التوترات بعض الشىء بفعل بعض مؤشرات التقدم في محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيتحدث إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء.

وبحسب تحليل جولد بيليون فإن الذهب قد شهد بعض الاعتدال فى تداولاته وتوقف لعمليات الشراء بسبب عمليات جنى الأرباح بعد أن وصل إلى مستويات قياسية فوق 3000 دولار للأوقية الأسبوع الماضى.

وتزايدت المخاوف من أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب سترفع الأسعار وتعمل على اضعاف الاقتصاد الأمريكي، حيث أظهرت البيانات الأخيرة انخفاض ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى لها في عامين ونصف تقريبًا في مارس، وارتفاع توقعات التضخم من قبل المستهلكين بشكل حاد.

وفيما يتعلق بالمخاوف من الركود قال وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأحد إنه لا توجد ضمانات لعدم حدوث ركود على الرغم من إمكانية إجراء تعديل.

إن الارتفاع الأخير فى أسعار الذهب مدفوع بمخاوف الركود التضخمي، وهو الأمر الذي يدفع الذهب إلى الحفاظ على مكاسبه خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة قد يكون لها تأثير تضخمي على المدى المتوسط.