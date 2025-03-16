“الإحصاء”: استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.0% خلال شهر فبراير 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقر معدل التضخم السنوي في المملكة عند 2.0% خلال شهر فبراير 2025 ، وذلك مقارنة بنظيره من العام الماضي على أساس سنوي.

ويوضح معدل التضخم استمرار المملكة العربية السعودية الأقل في معدلات التضخم بين دول العشرين.

يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بندًا، وجرى اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، وتُجمع الأسعار من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس سنوي وشهري.

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