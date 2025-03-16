الاقتصاد

“الإحصاء”: استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.0% خلال شهر فبراير 2025

0 نشر
سارة السيد 0 تبليغ

  • “الإحصاء”: استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.0% خلال شهر فبراير 2025 1/2
  • “الإحصاء”: استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.0% خلال شهر فبراير 2025 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الإحصاء”: استقرار معدل التضخم في عند 2.0% خلال شهر فبراير 2025 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقر معدل التضخم السنوي في المملكة عند 2.0% خلال شهر فبراير 2025 ، وذلك مقارنة بنظيره من العام الماضي على أساس سنوي.

ويوضح معدل التضخم استمرار المملكة العربية السعودية الأقل في معدلات التضخم بين دول العشرين.

يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بندًا، وجرى اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، وتُجمع الأسعار من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس سنوي وشهري.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا