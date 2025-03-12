الاقتصاد

تعرف على موعد تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بمدينة بنى سويف الجديدة

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تعرف على موعد تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بمدينة بنى سويف الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - حدد جهاز مدينة بني سويف الجديده، يوم الأحد المقبل، موعدا لتسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للمواطنين بالمدينة، وحتى يوم الخميس 20/3/2025، في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.

 

وأوضح المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 3 بالحي الثالث، القطع من 365 : 400، يوم الأحد 9/3/2025، والقطع من 401 : 430، يوم الإثنين 10/3/2025، والقطع من 431 : 460، يوم الثلاثاء 11/3/2025، والقطع من 461 : 490، يوم الأربعاء 12/3/2025.

 

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 490 : 520، يوم الأحد 16/3/2025، والقطع من 521 : 550، يوم الإثنين 17/3/2025، والقطع من 551 : 592، يوم الثلاثاء 18/3/2025، وتم تخصيص يومي الأربعاء 19/3/2025، والخميس 20/3/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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