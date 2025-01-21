شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع إلى 3780 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الثلاثاء، 4320 جنيها للبيع، و4291.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الثلاثاء، 3960 جنيها للبيع، و3933.75 جنيه للشراء. عيار 21 وارتفع سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الثلاثاء، إلى: 3780 جنيها للبيع، و3755 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الثلاثاء، 3240 جنيها للبيع، و3218.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الثلاثاء، 2520 جنيها للبيع، و2503.25 جنيه للشراء.

وارتفع سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الثلاثاء، إلى: 2160 جنيها للبيع، و2145.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء، 30240 جنيها للبيع، و30040 جنيها للشراء.