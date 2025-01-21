شكرا لقرائتكم خبر عن لاستكمال المتطلبات.. «جاز» تسحب ملف طلب الانتقال إلى «تاسي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة جاز العربية للخدمات سحب ملف طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية، وذلك لاستكمال واستيفاء متطلبات ومعايير السيولة الإضافية المنشورة على موقع السوق.

وكانت الشركة قد تقدمت بملف طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية في 5 سبتمبر الماضي.

ونوهت الشركة بإعلان أي مستجدات تخص ملف الانتقال إلى السوق الرئيسية لاحقا.