شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع إلى 3765 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في مصر، 4302.75 جنيه للبيع، و4280 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس في مصر، 3944.25 جنيه للبيع، و3923.25 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في مصر إلى: 3765 جنيها للبيع، و3745 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس في مصر، 3227.25 جنيه للبيع، و3210 جنيهات للشراء. أسعار الذهب اليوم وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس في مصر، 2510 جنيهات للبيع، و2496.75 جنيه للشراء.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الخميس في مصر، 2151.5 جنيه للبيع، و2140 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر، 30120 جنيه للبيع، و29960 جنيها للشراء.